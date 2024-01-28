Удары нанесли по линии обороны: Игнат объяснил, почему ночью сбили только половину 'Шахедов'

В ночь на 28 января российские войска снова атаковали Украину с воздуха. Захватчики били ракетами, летящими по баллистической траектории, а также запустили восемь иранских дронов-камикадзе.

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Силы ПВО смогли сбить четыре "Шахеда". Почему на этот раз процент поражения вражеских дронов составил всего 50%, пояснил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, днем 27 января не наблюдалось ни активности вражеской авиации, ни средств воздушного нападения. Игнат предположил, что это могло быть связано как с погодой, так и с тем, какие задачи ставили перед собой российские оккупанты.

Ситуация изменилась к вечеру. Тогда захватчики запустили по Украине летящие по баллистической траектории две баллистические ракеты "Искандер-М" и три С-300. Также они применили восемь дронов-камикадзе типа "Шахед. Из них силам ПВО удалось сбить четыре. И сбитие на уровне 50% объясняется определенными обстоятельствами.

"Почему, собственно, не больше? Есть разные обстоятельства, разные направления, где-то удается уничтожать больше, а где-то – не удается. Это связано с тем, что враг во время этой ночной атаки направил "Шахеды" по прифронтовой территории, сразу нанося удары по линии обороны, по охраняемым объектам. Собственно, это и войска, и другие объекты, которые враг хочет поразить. Поэтому мобильными огневыми группами уничтожены 4 "Шахеда" и в таких обстоятельствах – это довольно неплохой результат" – объяснил Игнат.

Также захватчики применили баллистические ракеты. Два "Искандер-М" оккупанты запустили из Воронежской области. Не обошлось без попаданий.

"Враг бьет баллистикой. Не то, что не удается нам их как-то перехватывать и уничтожать, надо иметь, чем перехватить баллистику. Понятно, что у нас не так много средств, которые могут перехватывать и уничтожать баллистические ракеты", – отметил пресс-секретарь Воздушных сил. .

Напомним, в ночь на 28 января РФ атаковала Украину "Шахедами" и баллистикой. Силы ПВО смогли сбить половину вражеских дронов.

А две российские ракеты "Искандер-М" вечером накануне атаковали Полтавщину. В результате атаки на промышленном объекте в Кременчугском районе вспыхнул пожар на площади более 1000 кв. м. Потушить его удалось только утром в воскресенье. В ликвидации пожара было задействовано около 50 единиц техники. Люди, к счастью, не пострадали.

Также вражеские ракеты прилетели в Мирноград Донецкой области. В результате атаки там есть раненые, среди них – ребенок.

Повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также девять автомобилей.