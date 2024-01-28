На Полтавщине потушили пожар, вызванный российскими "Искандерами": известны детали

На промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области утром 28 января потушили пожар, который был вызван российским ракетным обстрелом. Армия РФ атаковала объект "Искандерами" вечером 27 января.

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О ликвидации пожара сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. На своем канале в Telegram около 10:45 воскресенья он заявил, что огонь на площади более 1000 м² тушили более полутора сотен спасателей.

"Привлекали около 50 единиц техники. В ликвидации пожара участвовали и специалисты из соседних областей", – рассказал чиновник и поблагодарил их за помощь.

По промышленному объекту оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М". Люди не пострадали.

"Враг обязательно будет наказан! Спасибо нашим Силам обороны и спасателям за преданную работу! Слава Украине!" – написал Пронин.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия вечером 27 января и ночью 28 января атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами, среди которых была баллистика. Защитники нашего неба сбили:

– 4/8 вражеских Shahed-136/131;

– 0/2 ракет "Искандер-М";

– 0/3 ракет С-300.

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