Войска РФ ударили ракетами по Мирнограду на Донетчине: среди раненых есть ребенок. Фото

Войска России в ночь на 28 января ударили ракетами по городу Мирноград Покровского района Донецкой области. Под удар попал жилой массив, ранения получили три человека, среди них – несовершеннолетний.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Там отметили, что враг нанес удар в 01:30.

"Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму", – говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оперативно оказали неотложную медицинскую помощь, сообщили в прокуратуре.

От разрыва ракет повреждены 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также девять автомобилей.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь 26 января Мирноград также подвергся вражескому обстрелу. Тогда были ранены шесть человек, в том числе двое детей.

Кроме того, войска РФ обстреляли Мирноград в ночь на 22 января. Ранения получили два человека, были повреждены многоквартирные дома. Днем ранее оккупанты попали в заведение культуры в Мирнограде.

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