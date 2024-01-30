Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: есть прилет, вспыхнул пожар. Фото

Российские оккупационные войска во время воздушной атаки по Украине в ночь на 30 января направили "Шахеды" на Днепропетровскую область. Защитники неба сбили один дрон, в то же время еще один привел к прилету в Криворожском районе.

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На месте удара возник пожар, но обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, опубликовав также фото последствий вражеского обстрела.

По его словам, защитники из воздушного командования "Восток" сбили "Шахед" на Криворожье. Другой же попал по гражданской инфраструктуре.

"Там возник пожар, который спасатели уже потушили", – отметил глава ОВА.

Он добавил, что Красногригорьевскую громаду Никопольшины этой ночью оккупанты обстреляли из артиллерии. Был поврежден частный дом, три хозяйственных постройки и авто.

К счастью, в результате всех этих террористических действий россиян обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 28 января силы ПВО сбили на Днепропетровщине российскую крылатую ракету Х-59. Это произошло около 12:50 в Днепровском районе.

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