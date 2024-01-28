Под Днепром раздались взрывы: уничтожена крылатая ракета врага

В Днепропетровской области днем 28 января защитники украинского неба уничтожили российскую крылатую ракету Х-59. Это произошло в районе 12:50.

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Работу противовоздушной обороны подтвердил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. Он уточнил, что воздушную цель ликвидировало подразделение Воздушного командования "Восток".

"В Днепровском районе защитниками из ВК "Восток" была уничтожена вражеская крылатая ракета", – написал чиновник.

Воздушные силы позже сообщили, что действительно сбили Х-59.

Воздушная тревога в области прозвучала в 12:24. По данным сети, в это время наши военные зафиксировали активность тактической авиации врага вдоль линии фронта на юге.

Около 12:50 появились сообщения о пролете ракеты в воздушном пространстве Украины. Отбой тревоги был объявлен в 13:06.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на конец января в оккупационных войсках России имеются около 900 высокоточных дальнобойных ракет, которые она может применять для ударов по Украине. В месяц враг производит до ста единиц такого вооружения, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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