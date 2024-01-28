Россия имеет еще около 900 высокоточных дальнобойных ракет, – Игнат

В оккупационных войсках России имеются около 900 высокоточных дальнобойных ракет, которые она может применять для ударов по Украине. В месяц враг производит до ста единиц такого вооружения.

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Вместе с тем россияне немало его и теряют. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, Россия применила большое количество ракет в течение трех крупных комбинированных воздушных атак по Украине за неделю на рубеже конца 2023-го и начале 2024 года.

Например, 29 декабря оккупанты использовали для обстрела 158 средств воздушного нападения (дроны и ракеты), еще около ста – 2 января.

"Несмотря на то, что они производят, они и тратят. Именно поэтому на том же уровне (900 ракет. – Ред.) осталось", – указал он.

Игнат уточнил, что речь идет о ракетах большой дальности, которых есть восемь видов. А кроме них у россиян также много зенитных управляемых ракет С-300, которыми враг обстреливает Харьковщину. Также есть другие авиационные и противокорабельные ракеты, расположенные в Крыму.

Спикер Воздушных сил говорит, что РФ производит около ста ракет в месяц – эти расчеты остались такими же, как летом. И примерно такое же количество россияне запускают по нашему государству.

"Так они действуют и сейчас, чтобы не остаться ни с чем: не могут себе позволить выпустить большое количество ракет. Там у них и с "Калибрами" вопрос – их мало применяется. Нельзя однозначно сказать, с чем это связано. Но за те атаки, о которых я упомянул, только три "Калибра" были применены 2 января", – добавил Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки по Украине 23 января Россия применяла приманки вместо комбинирования ракет и дронов-камикадзе. По данным Института изучения войны, оккупанты хотели пробить украинскую ПВО.

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