Залп в 24 'Калибры': Гуменюк рассказала, сколько ракетоносителей Россия держит в Черном море. Видео

В Черном море пока четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра". Риск опасности очень высок

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Об этом рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в телемарафоне "Единые новости". Она также призвала реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Учитывая, что уже давно враг не использовал "Калибры", и даже учитывая те сложности, которые у них есть с обеспечением дальнейшей логистики и обслуживания, они способны прибегнуть к использованию, и поэтому эту опасность сбрасывать со счета нельзя", – отметила она.

Напомним, в Черном море активность российских ракетоносителей остается высокой. Также не исключено использование их во время предстоящего удара по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки на украинские города 13 января оккупанты не запускали ракет с моря. Причина в том, что свои ракетоносители в Черное и Азовское моря войска РФ не смогли вывести из-за шторма.

В последнее время российские кафиры значительно уменьшили количество ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой и загрузкой ракет этого типа.

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