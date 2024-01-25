Россия держит в Черном море ракетоносители с суммарным залпом 16 'Калибров': подробности

В Черном море активность российских ракетоносителей остается высокой. Также не исключено их использование во время предстоящего удара по Украине.

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Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". По ее словам, такая конфигурация ракетоносителей держится достаточно долгое время.

"В настоящее время активность ракетоносителей остается высокой. Три находятся на боевом дежурстве: 1 надводный, 2 подводные. Общий залп "Калибров" состоит до 16. Такая конфигурация ракетоносителей держится уже достаточно долгое время", – отметила Гуменюк.

Она также отметила, что враг почти не привлекал в начале года ракетоносители, но затем, несмотря на шторм, вывел, зафиксировал и сейчас производит ротацию, пополнение, но не убирает ракетоносители с боевого дежурства.

По словам Гуменюк, это может свидетельствовать и о подготовке к предстоящему удару с применением ракет морского базирования, а также может быть направлено и на рассредоточение усилий ПВО во время воздушных атак с использованием именно ракет воздушного базирования или применением баллистики, что враг в последнее время держит в приоритет.

"Морские ракетоносители, находясь на дежурстве, все же перебирают на себя часть внимания", – резюмировала Гуменюк.

Как стало известно ранее, войска страны-агрессора России в среду, 17 января, вывели в Черное море еще один ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Также в море находится фрегат "Адмирал Макаров".

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки на украинские города 13 января оккупанты не запускали ракеты с моря. Причина в том, что свои ракетоносители в Черное и Азовское моря войска РФ не смогли вывести из-за шторма.