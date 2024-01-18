Россия вывела в Черное море корабли с суммарным залпом 16 'Калибров': подробности

Войска страны-агрессора России в среду, 17 января, вывели в Черное море еще один ракетоноситель – малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Также в море находится фрегат "Адмирал Макаров".

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Общее количество крылатых ракет "Калибр" на этих судна – до 16 единиц.

Украинские военные отметили, что уровень ракетной опасности в настоящее время – очень высокий. Они призвали украинцев не паниковать и обязательно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. В случае объявления ракетной опасности стоит сразу же направляться в безопасные места.

В сообщении указано, что российские оккупанты – коварные, и могут нанести ракетный удар в любое время. К тому же в Черном море постепенно утихает шторм, который не позволил россиянам запускать "Калибры" во время прошлой масштабной ракетной атаки на Украину.

В то же время защитники неба и другие представители Сил обороны Украины на службе 24/7.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки на украинские города 13 января оккупанты не запускали ракеты с моря. Причина в том, что свои ракетоносители в Черное и Азовское моря войска РФ не смогли вывести из-за шторма.