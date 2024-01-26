Гуменюк объяснила, почему оккупанты начали реже применять 'Калибры' для атак на Украину

В последнее время российские оккупанты значительно уменьшили количество ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой и с загрузкой ракет этого типа.

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Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что пауза с использованием "Калибров" не должна усыпить бдительность украинцев.

"Есть понимание, что они действительно испытывают сложности с обслуживанием тех агрегатов, из которых выпускаются "Калибры", и загрузкой самих "Калибров", потому что вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске. Поэтому очевидно, что это может быть такой причиной", – сказала она.

Однако их пребывание на дежурстве говорит о том, что "Калибры" готовы быть применены и когда это произойдет, украинские военные сейчас не могут рассчитаться точно.

В этой связи Гуменюк призвала не терять бдительности, анализировать всю готовность врага и быть готовыми ей противодействовать.

Напомним, в Черном море активность российских ракетоносителей остается высокой. Также не исключено их использование во время предстоящего удара по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки на украинские города 13 января оккупанты не запускали ракеты с моря. Причина в том, что свои ракетоносители в Черное и Азовское моря войска РФ не смогли вывести из-за шторма.