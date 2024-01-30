Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона возле гуманитарного штаба в Бериславе: есть пострадавший. Фото

Российские войска продолжают терроризировать жителей Берислава Херсонской области. Утром 30 января они возле здания гуманитарного штаба сбросили с дрона взрывчатку, ранив мужчину.

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А в полночь по Бериславу захватчики нанесли авиационные удары. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Утренняя атака российского дрона у здания, в котором расположен гуманитарный штаб, привела к ранениям 50-летнего мужчины.

"Утром оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника у здания гуманитарного штаба. Ранение получил 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу", – отметили в Херсонской ОВА.

Атаковали Берислав захватчики и ночью. Около 00:00 по городу они нанесли авиационные удары. Целились, как видно из опубликованных Херсонской ОВА фото, по частному сектору.

Напомним, в ночь на 30 января захватчики ударили ракетами по Мирнограду на Донетчине и обстреляли Велетенское в Херсонской области. Погибли два человека, еще двое гражданских получили ранения.

Кроме того, ночью Россия запустила по Украине 35 "Шахедов". Силы ПВО сбили 15 дронов.

В частности, захватчики атаковали дронами Змиев в Харьковской области. По городу был нанесен массированный удар с помощью минимум шести дронов. В результате обстрела были повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили двое сотрудников пораженного предприятия.

Также под ударом оказалась Николаевщина. Там из-за падения обломков дрона вспыхнул грузовик с семенами подсолнечника, ранения получил водитель.

На Херсонщине ночью фиксировался прилет в агропредприятие, там вспыхнул пожар.

А в Киевской области в результате атаки дронов также вспыхнул пожар, повреждено здание и автомобили.