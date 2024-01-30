Оккупанты ударили по Херсонщине, есть прилет в агропредприятие: вспыхнул пожар. Фото

Вследствие ночного налета "Шахедов" на Херсонщине есть попадание в агропредприятие. Там вспыхнул пожар.

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Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга. Там отметили, что пожар на предприятии был ликвидирован.

Масштабы разрушений уточняются, информации о пострадавших не поступало.

В то же время на Николаевщине вследствие боевой работы во время уничтожения "Шахеда" обломки попали в грузовик. Водитель получил ранения, автомобиль загорелся.

Пожарные погасили пожар, однако огонь почти уничтожил авто. Мужчине оказана медицинская помощь.

В Силах обороны юга рассказали, что враг запускал "Шахеды" с восточного побережья Азовского моря по юго-восточным и центральным областям Украины.

Силы подразделений ПВО юга в течение почти трех часов напряженной боевой работы уничтожили пять вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 29 января РФ атаковала Украину "Шахедами" с южного направления, в ряде областей объявили воздушную тревогу, сообщалось о работе ПВО.

– На Днепропетровщине есть прилет, в районе Кривого рого один БПЛА сбили, другой попал в гражданскую инфраструктуру, вспыхнул пожар.

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