По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в понедельник, 29 января, войска страны-агрессора РФ снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Враг запустил ударные БПЛА с южного направления, по областям начала распространяться тревога.

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Сначала она была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Затем угроза распространилась на Запорожскую и Кировоградскую области.

"В настоящее время "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области, направляются в направлении Кировоградщины", – отметили в Воздушных силах ВСУ.

В 21:41 добавилась угроза БПЛА для Днепропетровской области.

"Вторая группа ударных БПЛА движется по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Угроза для Одесщины", – предупредили военные.

Вскоре в Одесской области также была объявлена тревога.

"Черкасская область – движение ударных БПЛА в вашем направлении с Кировоградщины", – отметили в ВС ВСУ. В регионе была объявлена тревога.

Также "Шахеды" заметили на Харьковщине, они двигались в направлении Чугуева.

В Полтавской области также объявили тревогу из-за вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины отразили воздушную атаку России в ночь на 29 января. В небе над разными регионами защитники сбили все восемь дронов-камикадзе типа Shahed.

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