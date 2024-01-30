Оккупанты ночью ударили по Донетчине и Херсонщине: есть погибшие и раненые. Фото

В ночь на 30 января российские войска ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде в Донецкой области ракетный удар захватчиков забрал жизнь ехавшего на работу мужчину.

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В Белозерской общине Херсонской области оккупанты убили мужчину в его же собственном доме. Подробности сообщили в Донецкой и Херсонской областных прокуратурах.

23:00 29 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Мирнограду. По предварительным данным, город атаковали ракетами по ЗРК С-300.

"Вследствие вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

По данным Министерства внутренних дел Украины, раненую горожанку спасатели ГСЧС достали из-под завалов.

"В результате удара повреждены двухэтажное админздание, дома и автомобили", – добавили там.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

А в Херсонской области под вражескими обстрелами оказалась Белозерская громада.

"В Велетенском враг попал по частному дому, в результате чего погиб мужчина. Его жена получила травмы, ей оказана помощь на месте", – рассказали в Херсонской областной прокуратуре.

Прокуроры задокументировали очередное преступление России. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 30 января Россия запустила по Украине 35 "Шахедов". Силы ПВО сбили 15 дронов.

В частности, захватчики атаковали дронами Змиев в Харьковской области. По городу был нанесен массированный удар с помощью минимум шести дронов. В результате обстрела были повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили двое сотрудников пораженного предприятия.

Также под ударом оказалась Николаевщина. Там из-за падения обломков дрона вспыхнул грузовик с семенами подсолнечника, ранения получил водитель.

В Херсонской области ночью фиксировался прилет в агропредприятие, там вспыхнул пожар.

А в Киевской области в результате атаки дронов также вспыхнул пожар, повреждено здание и автомобили.