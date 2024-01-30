Оккупанты атаковали дронами Змиев на Харьковщине: есть раненые

Вечером 29 января российская террористическая армия атаковала город Змиев Харьковской области ударными дронами-камикадзе Shahed. Враг запустил по населенному пункту как минимум 6 БПЛА.

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В результате атаки пострадали мирные жители. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации ОВА, путинские террористы совершили дроновую атаку около 23:25. По Змиеву был нанесен массированный удар с помощь минимум шести дронов.

В результате обстрела были повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Кроме того, среди мирных жителей есть раненные.

Синегубов отметил, что травмы получили 52 и 61-летний мужчины. Одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Второму мужчине оказали помощь на месте.

Городской голова Змиева Павел Голодников уточнил, что раненные – это сотрудники предприятия, которое было атаковано вражескими дронами. Также он отметил, что в городе были зафиксированы повреждения окон в жилых домах.

По его словам, в результате обстрела были повреждены два предприятия. Голодников подчеркнул, что все пострадавшие предприятия – гражданские.

Напомним, оккупационные войска во время воздушной атаки "Шахедамы" по Украине в ночь на 30 января ударили по Днепропетровской области. Защитники неба сбили один дрон, в то же время еще один привел к прилету в Кривом Роге.

Ранее сообщалось, что утром 30 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Серию громких звуков слышали на юге украинского полуострова. В свою очередь захватчики отрапортовали, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили БПЛА.

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