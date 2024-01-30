На северо-востоке Украины воздушная тревога: существует угроза применения баллистических ракет

После 16 часов 30 января в Украине снова "покраснели" восточные регионы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Об этом говорилось в Telegram ПС ВСУ. В Харькове во второй раз за день прозвучала серия взрывов.

Напомним, 30 января в Украине уже объявляли масштабную воздушную тревогу. Опасность связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

Самолет оккупанты поднимали с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Украинцев призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Отметим, что адвокат Александр Головченко пояснил, что в Украине пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может быть уважительной причиной отсутствия работника на рабочем месте, если время отсутствия работника на работе совпадает с воздушной тревогой и временем отбора. В то же время работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время тревоги (в офисе или ближайшем укрытии).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что только с начала 2024 года захватчики запустили по нашей стране около 1 тыс. дронов и ракет: более 330 ракет разных типов и 600 ударных дронов. Поэтому Украине по-прежнему нужен сильный воздушный щит.

– В ночь на 30 января российские войска ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде в Донецкой области ракетный удар захватчиков унес жизни мужчины, еще одна жертва в результате вражеской атаки есть в Авдеевке.