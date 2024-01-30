Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине с начала года

Российская террористическая армия продолжает атаковать гражданские объекты Украины. Только с начала 2024 года захватчики запустили по нашей стране около 1 тыс. дронов и ракет.

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Поэтому Украине по-прежнему нужен достаточно сильный воздушный щит. Об этом в соцсети Х заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в течение первого месяца текущего года российские войска запустили по украинским городам более 330 ракет различных типов. Также враг атаковал украинцев шестью сотнями ударных дронов.

Глава государства подчеркнул, что для противостояния такому террористическому давлению, Украине необходим достаточно сильный воздушный щит. Зеленский подчеркнул, что именно такой воздушный щит Украина строит вместе с партнерами.

"Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также имеет решающее значение для обеспечения безопасности на земле – от позиций на передовой до больниц и школ в тылу", – отметил Зеленский.

Президент заявил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы являются главными приоритетами Украины, чтобы победить российский террор.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в оккупационных войсках России имеется около 900 высокоточных дальнобойных ракет, которые она может применять для ударов по Украине. В месяц враг производит до ста единиц такого вооружения.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает модернизировать дроны-камикадзе Shahed для ударов по Украине. В частности, захватчики в очередной раз изменили боевую часть БПЛА. Теперь путинские террористы добавили в Shahed кумулятивный и зажигательный эффекты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 января российские войска ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде в Донецкой области ракетный удар захватчиков забрал жизнь мужчины, еще одна жертва по причине вражеской атаки есть в Авдеевке. В Белозерской громаде Херсонской области оккупанты убили мужчину в его же собственном доме.

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