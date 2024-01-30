В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Днем 30 января в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Опасность была связана с активизацией истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Оккупанты поднимали самолет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Об этом сообщили в комадовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состояни на 12:23 в воздушном пространстве РФ біл зафиксирован один борт МиГ-31К. Однако количество вражеских самолето в воздухе не влияет на уровень опасности, поэтому украинцев в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ предупрелили, что для Харьковской, Сумской и Полтавской областей существует дополнительная угроза от баллистического вооружения. Спустя несколько минут после этого предупреждения в Харькове прегремел мощный взрыв.

В 12:45 в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили от отбое угрозы, связанной с МиГ-31К. В то же время там предупредили, что для Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Донецкой областей сохраняется ракетная опасность.

Напомним, в ночь на 30 января российские войска ударили по Донетчине и Херсонщине. В Мирнограде в Донецкой области ракетный удар захватчиков забрал жизнь ехавшего на работу мужчину. В Белозерской громаде Херсонской области оккупанты убили мужчину в его же собственном доме.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска во время воздушной атаки "Шахедами" по Украине в ночь на 30 января ударили по Днепропетровской области. Защитники неба сбили один дрон, в то же время еще один привел к прилету в Кривом Роге.

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