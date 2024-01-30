В Харьковском районе второй раз за день раздались взрывы: Россия атаковала баллистическими ракетами

Российские террористические войска во второй раз за день обстреляли Харьковский район. После 16 часов несколько взрывов раздалось в пригороде областного центра.

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Об этом сообщил в Telegram руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что информации о пострадавших пока нет, данные по разрушениям уточняются.

Оккупанты ударили по Харьковскому району баллистическими ракетами. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил в Telegram, что враг вел огонь из оккупированной части Луганской области.

Этот обстрел Харьковского района стал уже вторым за день. За три часа до того, россияне также ударили ракетами по близкому пригороду областного центра. Зафиксирован прилет. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко выразил мнение, что для защиты Харькова от постоянного воздушного террора вполне может хватить одной батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, которая радиусом своего действия охватывала не только сам Харьков, но и область, а также часть воздушного пространства. России. То есть, имея возможность сбивать ракеты даже над территорией РФ.

Отчасти это так, но есть нюансы, согласно которым эти комплексы не столько обезопасят город от ударов, сколько, критически не меняя ситуацию, поставят под угрозу сами комплексы ПВО, уничтожение которых для российских оккупантов – идея фикс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили, что на Харьковщине во время ликвидации пожара в квартире в поселке Купянск-Узловой, чрезвычайники спасли собачку. Пушистого "носика" с кличкой Лада спасатели вынесли без сознания из огня.

– После одного из последних обстрелов Харькова мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе переименуют улицу Пушкинскую. Вокруг этого вопроса долго шли дискуссии, но решение все же приняли.

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