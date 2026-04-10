Оккупанты коварно уничтожили дворец Харитоненко на Сумщине. Фото, видео

Российские оккупанты уничтожили дворец Харитоненко в селе Кияница на Сумщине. Руины исторического здания догорали после попаданий в начале апреля 2026 года, зафиксированы значительные разрушения.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook проект Кордон.Медиа. В сообщении указано, что "руины дворца Харитоненко в Киянице догорают после вражеских попаданий", а само здание получило критические повреждения.

Дворец возвел в 1890 году сахарный магнат Иван Харитоненко. После его смерти имение перешло в наследство племяннице Марии Лищинской. Здание в свое время считалось одним из украшений региона, но с годами теряло первоначальный вид.

В советский период на территории обустроили турбазу. Из-за перестройки аутентичная планировка интерьеров была утрачена. Впоследствии дворец оставили без должного ухода, и он годами стоял закрытым, ожидая реставрации, которая так и не состоялась.

Масштабы разрушений

По состоянию на начало апреля 2026 года в результате российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 1723 памятника культурного наследия и 2524 объекта культурной инфраструктуры. Полностью уничтожено 45 памятников.

Среди поврежденных объектов 159 имеют статус национального значения, 1403 – местного, еще 161 – только обнаружены. Разрушения зафиксированы в 18 областях.

Больше всего пострадали Харьковская область – 349 объектов, Херсонская – 302, Одесская – 200, Донецкая – 195, а также Киевская область и столица – 173.

В целом пострадали:

клубные учреждения – 1245;

библиотеки – 872;

учреждения художественного образования – 191;

музеи и галереи – 139;

театры, кинотеатры и филармонии – 52;

парки, зоопарки – 11;

заповедники – 9;

цирки – 4;

киностудия в г. Киеве.

Разрушения зафиксированы в 341 территориальной общине по всей Украине. Больше всего — в громадах Донецкой (46 ТГ), Сумской (38 ТГ), Харьковской (34 ТГ), Черниговской (34 ТГ), Запорожской (31 ТГ), Николаевской (23 ТГ), Днепропетровской (23 ТГ), Киевской (21 ТГ), Луганской (12 ТГ) областей.

Почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся во временной оккупации. Это делает невозможным точный подсчет количества учреждений культуры, пострадавших в результате боевых действий и оккупации.

