Оккупанты ликвидированы, лошади целы: украинские военные показали 'ювелирную' работу на фронте. Видео

Появилось видео, которое демонстрирует точную и взвешенную работу украинских военных. Операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали российских оккупантов.

При этом наши защитники не нанесли вреда животным, которых враг использовал в бою. Соответствующие кадры опубликовали Силы обороны юга.

"Ювелирная работа: как 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, уничтожает врага, спасая животных", – говорится в сообщении.

Как отмечают в бригаде, российские войска привлекли к боевым действиям конные подразделения. В ответ украинские операторы БПЛА провели высокоточную операцию, продемонстрировав максимальную точность и контроль.

В результате ударов была уничтожена только живая сила противника. Лошади, которых использовали оккупанты, остались невредимыми.

В бригаде отмечают, что даже в самых ожесточенных боях украинские защитники придерживаются принципов гуманности и не воюют против беззащитных животных.

Такая "ювелирная" работа стала возможной благодаря профессионализму операторов дронов, которые способны точно идентифицировать цели и действовать с минимальными побочными последствиями.

"Цель: оккупанты – ликвидированы. Результат: лошади – целые и невредимые", – добавили в Силах обороны.

