Оккупанты массово перебрасывают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков в сторону Волновахи. Видео

Российское командование начало массовую переброску личного состава в направлении Волновахи. Туда отправляют штурмовиков из лагерей подготовки, расположенных в Бердянско-Мариупольской агломерации.

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При этом захватчики очень спешат, они даже не организуют колонны, поэтому не исключено, что бывшее Кураховское направление в скором времени станет одной из самых горячих точек фронта. О ситуации рассказал экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне массово перебрасывают пополнение из лагерей подготовки штурмовиков из Бердянско-Мариупольской агломерации в сторону Волновахи (экс-Кураховское направление). Настолько быстро, что даже не организуют колонны, практически "с колес", – отметил он.

Андрющенко также отметил высокую активность вражеской авиации, в частности, военных самолетов "из Приморско-Ахтарска для нанесения ударов также в направлении Курахово".

"Общее впечатление, что именно здесь россияне определили для себя приоритет с атакующими действиями", – резюмировал он.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские войска продвинулись в Донецкой области. В частности, враг прошел вперед в районе Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки. В то же время на других направлениях фронта захватчики получили отпор, а на Курщине были вынуждены отбивать украинскую атаку.

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