Российские войска продвинулись на Донетчине, но получили отпор на других направлениях фронта: в ISW оценили ситуацию. Карта

Оккупационные войска РФ не прекращают атак на фронте в Донецкой области, где за последние сутки имели некоторые продвижения. В частности, враг прошел вперед в районе Торецка, Покровска, Курахово и Большой Новоселки.

В то же время на других направлениях действия россиян были безрезультативными, на Курщине они жаловались на украинскую контратаку. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Курское направление

Российские войска 17 февраля продолжили наступательные операции на украинском выступе в Курской области РФ, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Бои продолжались в районе Никольского, Свердликово и Куриловки. Возле последнего населенного пункта ВСУ контратаковали подразделения армии РФ, но российские пропагандисты заявляли, якобы это было "неудачно".

В ISW не подтвердили заявленные российскими войсками продвижения и отбитие некоторых сел на Курщине. Отмечается, что против Сил обороны Украины там продолжают действовать подразделения 155-й бригады и 56-го воздушно-десантного полка, а вблизи Мартыновки (северо-восточнее Суджи) еще и части подчиненного минобороны РФ 1434-го полка "Ахмат-Чечня".

Торецкое направление

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 13 и 15 февраля, указывают на то, что российские войска продвинулись юго-западнее Леонидовки и вдоль улицы Октябрьской в северной части Торецка.

В течение 16-17 февраля оккупанты продолжили атаковать в самом городе, а также возле Крымского, Щербиновки, Новоспасского (бывшая Петровка) и Леонидовки.

В то же время российские блогеры жаловались, что ВСУ контратакуют возле Щербиновки и в пределах Торецка.

Покровское направление

Сообщается о продвижении оккупантов в восточных окрестностях Песчаного. Хотя ВСУ контратаковали врага в Песчаном, в районе Лысовки и Котлиного, а также северо-восточнее Шевченко.

В течение двух последних суток на Покровском направлении подразделения армии РФ вели наземные атаки в районе Водяного Второго, Тарасовки, Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Зверево, Песчаного, Котлино, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясеново и села Запорожье.

Новопавловское направление

Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, указывают на то, что оккупанты продвинулись к югу от Новоселки во время механизированной атаки численностью примерно во взвод. Дополнительные кадры, говорят аналитики, свидетельствуют о продвижении войск РФ и к юго-востоку от Новоочеретоватово.

Российские войска 16-17 февраля продолжали атаки в районе Нового Комара, Новоочеретоватово, Бурлацкого, Новоселки и Ровнополя. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что ВСУ отразили российскую механизированную атаку с десятками единиц бронетехники, которая произошла в несколько волн в районе Великой Новоселки. На опубликованных кадрах видны удары по меньшей мере по девяти российским машинам, продвигавшимся колонной.

Бои в районе Курахово

Отмечается, что на этом направлении ВС РФ продвинулись в северную часть Андреевки. В последние дни оккупанты продолжили наземные атаки в районе Алексеевки, Константинополя, Улаклов, Андреевки, Дачного, Зеленовки.

По данным украинских источников, 15 февраля оккупанты совершили механизированную атаку численностью примерно в батальон возле Богатыря (к западу от Курахово) и Улаклов с привлечением 40 единиц бронетехники, из которых 39 потеряли.

"Вероятно, это касается недавнего российского механизированного штурма вблизи Улаклов, который ISW наблюдал 16 февраля. Украинские силы отразили штурм вблизи Богатыря и Константинополя, но российские войска захватили Зеленовку и продвинулись по трассе Н-15 Курахово – Дачное – Константинополь", – пишут аналитики.

В то же время российские пропагандисты похвастались, что продвижение ВС РФ на Кураховском направлении позволяет их командованию отвести подразделения 8-й общевойсковой армии с линии фронта для отдыха и восстановления перед развертыванием на других неопределенных участках передовой. По мнению экспертов ISW, эти оккупационные силы опрокинуты под Торецк и на восток Покровского направления.

По данным аналитиков ISW, в течение 17 февраля на остальных направлениях фронта в Донецкой области, а также на Луганщине, Харьковщине, Запорожье и Херсонщине оккупационные войска РФ продолжили наступательные операции, но подтвержденных продвижений не добились.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что на Новопавловском направлении войска РФ продолжают штурмы и пытаются применять колонны бронированной техники. Ситуация непростая, есть три проблемных участка.

