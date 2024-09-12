Оккупанты меняют тактику обстрелов Украины: эксперты спрогнозировали, чего ждать осенью

Россия с началом полномасштабного вторжения постоянно пытается совершенствовать тактику обстрелов Украины. Осенью 2024 года воздушные атаки, скорее всего, станут более массированными поближе к отопительному сезону, а энергетика будет под прицелом все чаще.

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Прогнозом специалистов поделилось издание "BBC Україна". К примеру, авиаэксперт из Государственного музея авиации Валерий Романенко уверен, что обстрелы будут более интенсивными.

"Потому что сейчас россияне не используют полный потенциал ракет. И ищут слабые места украинского ПВО", – объяснил он.

Военный обозреватель Александр Коваленко другого мнения. Он считает, что количество вражеских массированных атак в сентябре вряд ли превзойдет август.

"Сентябрь по активности как ракетной компоненты, так и Shahed-131/136 не должен стать более интенсивным или равным августу. Не исключено, что сейчас командование российских войск в вопросах ракетных ударов и дроновых налетов будет больше ориентироваться на отопительный сезон", – написал Коваленко.

Эксперты предполагают, что агрессор, возможно, будет применять больше ракет с баллистической траекторией, особенно если Иран действительно передал россиянам "военную помощь".

Как Россия меняла тактику обстрелов Украины

Журналисты указали, что вражеские удары лета-осени текущего года существенно отличаются и от первых ударов 22 февраля 2022-го, и от знакового обстрела 10 октября 2022-го, с которого начались массированные ракетные налеты по энергетике.

Противник поменял и состав средств, используемых для комбинированных ударов, и характер применения тех или иных ракет и дронов, и выбор целей.

Можно сказать, что главная тенденция – это более частые запуски баллистики. В частности, Валерий Романенко заявил, что "процент баллистических ракет в обстрелах все время растет".

Они будут угрожать нам еще больше, если Тегеран решит продать Москве не только Fath-360 (они могут бить на расстояние до 120 км), но и дальнобойные средства (такие как Fateh-110, Fath-313 или Zolfaghar).

"Поэтому Украине крайне важно получить больше комплексов и ракет для борьбы с баллистическими ракетами. А также – разрешение бить западным вооружением по России, чтобы ловить те же "Искандеры", – подчеркнул Романенко.

Другая тенденция российских авиаударов – увеличение массовости, сложности (комбинированности) и продолжительности атак.

Например, 26 августа оккупанты для ударов по Украине задействовали в общей сложности 236 ракет разных типов и дронов. Они запускались с разных направлений, на разной высоте и в течение длительного времени, чтобы сбивать цели нашим Силам ПВО было максимально сложно.

Еще одна отличительная черта нынешних обстрелов – попадание в очевидно гражданские объекты: от "Охматдета" в Киеве и центра реабилитации в Сумах до гостиниц в разных регионах.

"Три из четырех российских ракет атакуют в Украине гражданские объекты: жилые дома, детские больницы, учебные заведения, электростанции. Это откровенный террор против мирного населения и нарушение норм Международного гуманитарного права", – указал Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11-го и ночью 12 сентября Украина пережила очередную атаку Российской Федерации дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами. По состоянию на 9:00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны нашей страны сбили 44 ударных БПЛА.

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