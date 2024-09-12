Россия устроила новую атаку, в Украине работала ПВО: сколько вражеских целей сбито

Вечером 11-го и ночью 12 сентября Украина пережила очередную атаку Российской Федерации дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами. По состоянию на 9:00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 44 ударных БПЛА.

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Статистику и подробности о вражеском обстреле обнародовали в Воздушных силах ВСУ. Пресс-служба сообщила, что на 9:00 четыре российских дрона-камикадзе еще оставались в небе над Украиной.

Запуски окупантов по Украине:

– по Черниговщине: две баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области и одна управляемая авиационная Х-59/69 из Брянской области;

– в направлении острова Змеиный: две крылатые Х-22/32 из самолетов Ту-22М3, находившихся над акваторией Черного моря;

– в направлении разных регионов: 64 ударных БПЛА типа "Шахед" (районами пусков выступили Курск, Ейск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым).

Наша ПВО работала в таких областях: Киевская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Сумская, Днепропетровская, Кировоградская, Запорожская, Полтавская.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ.

Сбито 44 Shahed-136. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре – локационно потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

Также пресс-служба заверила, что, "благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигли желаемых целей".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 11 сентября подтверждений того, что Россия применила для ударов по Украине баллистические ракеты, полученные от Ирана, не было. Об этом заявлял президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы в Киеве.

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