'Пока нет доказательств': Зеленский рассказал о применении Россией иранских баллистических ракет. Видео

Пока нет подтверждений того, что Россия применила для ударов по Украине баллистические ракеты, полученные ею от Ирана. В то же время известно об использовании страной-агрессором иранских дронов-камикадзе.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на полях саммита Крымской платформы в Киеве 11 сентября, передает корреспондент OBOZ.UA. В частности, он рассказал, что располагает информацией о передаче иранской баллистики от разведок стран-партнеров.

"(Получено. – Ред.) такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. Может мы видели немного больше, чем есть открытой информации. Я эту информацию получил на уровне разведок от партнеров", – сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что пока не может подтвердить применение Россией иранских ракет против Украины.

"Пока не могу подтвердить по применению. Я могу подтвердить, только когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей, и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов", – рассказал президент.

По его словам, известно, "что есть использование большого количества иранских дронов".