'Никогда не были частью конфликта': в МИДе Ирана отреагировали на обвинения в передаче баллистики России

Тегеран никогда не являлся частью российско-украинской войны. Более того, страна выступает за ее политическое урегулирование.

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Об этом заявил спикер МИД Ирана Нассер Канаани. Его слова передает информационное агентство IRNA. Отмечается, что это заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможной передаче Hосии иранских баллистических ракет малой дальности для войны против Украины.

"Исламская Республика Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение для разрешения разногласий между РФ и Украиной, чтобы положить конец конфликту. И это неоднократно отмечалось", – сказал Канаани.

Поэтому, продолжил дипломат, обвинения в передаче России иранских баллистических ракет "безосновательны" и повторяются некоторыми западными государствами, преследуя политические цели.

Канаани добавил, что обычное военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжалось еще до начала войны в Украине.

"Сотрудничество проходит в рамках двусторонних соглашений и базируется на международном праве и нормах и не имеет ничего общего с украинским кризисом", – резюмировал он.

Накануне, 7 сентября, официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране издали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу по Ирану баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

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