Оккупанты могут готовить провокации к 24 февраля: в ОК ''Север'' указали на подозрительные действия захватчиков возле Черниговщины

У границы с Черниговской областью заметили движение техники и военных вражеских вооруженных сил. Не исключено, что Россия может готовить циничные провокации против Сил обороны Украины к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Видео дня

О подозрительных действиях военных страны-агрессора вблизи украинских границ указали в Оперативном командовании "Север". Отмечается, что вероятной целью оккупантов является обвинение украинских воинов в якобы нарушении территориальной целостности.

Военные указывают на данные разведки, зафиксировавшей движение колонн военной техники в районе границы с Черниговщиной.

Речь идет о бронетехнике без нанесения на нее знаков распознавания. Кроме этого, замечена и живая сила врага – солдаты одеты в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины.

"Это предупреждение о возможных провокациях врага, а не о каких-то действиях, которые совершились", – заявили в ОК "Север".

Там заверили, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от российских войск, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", – подчеркнули в командовании.

Издание The New York Times со ссылкой на аналитиков указало, что РФ может прибегнуть к массированной атаке по Украине в годовщину вторжения 24 февраля. В частности, чтобы затмить неудачи своих войск на фронте, попытаться отвлечь ВСУ, а также дать "резкий ответ Западу" на заявления о том, что он и дальше продолжит поддерживать украинский народ в войне с агрессором.

На вероятные российские удары в течение 23-24 февраля указал и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В то же время он подчеркнул, что в действиях РФ нет ничего нового – украинцы пережили десятки подобных атак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отмечалось, что Россия стянула 10 тыс. военных к границе с Сумской областью Украины. Там российские оккупанты даже обустроили полевой госпиталь, что, по словам военных, может свидетельствовать о наступательных планах врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!