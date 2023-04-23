Оккупанты могут пойти на новый штурм Угледара, – Дмитрашковский

Российские войска пока что не идут в атаку на Угледарском направлении, однако активно его обстреливают. Не исключен сценарий повторения штурмовых действий со стороны противника.

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Такое предположение сделал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона "Єдині новини". Он подчеркнул, что это его личный прогноз.

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", – сказал военный.

Оккупанты не прекращают обстрелов Угледара. Только за минувшиго сутки (22 апреля) враг шесть раз наносил авиационные удары.

Как отметил Дмитрашковский, россияне не отступают от тактики выжженной земли.

"Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят "разбирают дома этаж за этажом". И это происходит как в Бахмуте, так и в Угледаре", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Аналитики американского Института изучения войны не исключают, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонщины. Украинские воины якобы заняли позиции севернее города Олешки и продвинулись к северной окраине по трассе к западу от Дач.

– "Масштабы и намерения остаются неясными, равно как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этом районе", – заявили эксперты.

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