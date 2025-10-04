Оккупанты на Херсонщине взорвали собственное авто, чтобы убежать с поля боя: видео попало в сеть

На оккупированной территории Херсонской области зафиксирован случай, когда российские военные намеренно взорвали собственный автомобиль, чтобы избежать участия в боевых действиях. Инцидент произошел 30 сентября 2025 года в Алешках.

Об этом сообщает Telegram-канал ХЕРСОН: Non Fake, где обнародовали видео с места происшествия. В сообщении отмечается, что такое поведение демонстрирует низкую мотивацию среди оккупационных подразделений.

На опубликованных кадрах видно группу российских военных, которые решили инсценировать подрыв собственного автомобиля, чтобы избежать отправки на береговую линию. По информации Telegram-канала, несколько оккупантов заложили взрывчатку под "буханку", создав иллюзию подрыва на мине. Таким образом они пытались получить основание для отхода с позиций.

Как сообщается, инцидент произошел 30 сентября 2025 года на левобережье Херсонщины, в районе временно оккупированных Олешек. По предварительным данным, военные действовали самостоятельно, без приказа командования.

Силы обороны Украины, которые наблюдали за ситуацией, отреагировали на происшествие и, по словам авторов публикации, "помогли завершить начатое" – намек на то, что украинские подразделения уничтожили поврежденную технику противника.

Напомним, в сентябре потери российских сил в пехоте на Покровском направлении выросли почти на 30% по сравнению с августом. Украинские защитники обезвредили 1 851 оккупанта – 1 202 из них погибли, еще 649 получили ранения. В августе показатель составлял 1 456 вражеских военнослужащих

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России произошло очередное происшествие с летальным исходом с участием "героя СВО". Ранее судимый россиянин, вернувшийся с войны, в Тульской области во время ссоры со знакомыми, с которыми распивал алкоголь, взорвал гранату. Подрывник погиб сам и забрал с собой еще троих россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!