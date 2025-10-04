УкраїнськаУКР
русскийРУС

Оккупанты на Херсонщине взорвали собственное авто, чтобы убежать с поля боя: видео попало в сеть

Мария Дрофич
War
3 минуты
570
Оккупанты на Херсонщине взорвали собственное авто, чтобы убежать с поля боя: видео попало в сеть

На оккупированной территории Херсонской области зафиксирован случай, когда российские военные намеренно взорвали собственный автомобиль, чтобы избежать участия в боевых действиях. Инцидент произошел 30 сентября 2025 года в Алешках.

Об этом сообщает Telegram-канал ХЕРСОН: Non Fake, где обнародовали видео с места происшествия. В сообщении отмечается, что такое поведение демонстрирует низкую мотивацию среди оккупационных подразделений.

Оккупанты на Херсонщине взорвали собственное авто, чтобы убежать с поля боя: видео попало в сеть

На опубликованных кадрах видно группу российских военных, которые решили инсценировать подрыв собственного автомобиля, чтобы избежать отправки на береговую линию. По информации Telegram-канала, несколько оккупантов заложили взрывчатку под "буханку", создав иллюзию подрыва на мине. Таким образом они пытались получить основание для отхода с позиций.

Как сообщается, инцидент произошел 30 сентября 2025 года на левобережье Херсонщины, в районе временно оккупированных Олешек. По предварительным данным, военные действовали самостоятельно, без приказа командования.

Оккупанты на Херсонщине взорвали собственное авто, чтобы убежать с поля боя: видео попало в сеть

Силы обороны Украины, которые наблюдали за ситуацией, отреагировали на происшествие и, по словам авторов публикации, "помогли завершить начатое" – намек на то, что украинские подразделения уничтожили поврежденную технику противника.

Напомним, в сентябре потери российских сил в пехоте на Покровском направлении выросли почти на 30% по сравнению с августом. Украинские защитники обезвредили 1 851 оккупанта – 1 202 из них погибли, еще 649 получили ранения. В августе показатель составлял 1 456 вражеских военнослужащих

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России произошло очередное происшествие с летальным исходом с участием "героя СВО". Ранее судимый россиянин, вернувшийся с войны, в Тульской области во время ссоры со знакомыми, с которыми распивал алкоголь, взорвал гранату. Подрывник погиб сам и забрал с собой еще троих россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!