Оккупанты на Херсонщине заставляют бюджетников сдавать кровь для захватчиков – ЦНС

Больницы на временно оккупированных территориях Украины переполнены российскими захватчиками, получившими ранения на фронте. Для их нужд оккупационные "администрации" в Херсонской области заставляют работников бюджетной сферы сдавать кровь.

Для этого оккупанты отправляют мобильный комплекс забора донорской крови по районным центрам, среди первых сдавать кровь заставляют учителей. Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

"На ТОТ Херсонщины коллаборанты организовали работников бюджетной сферы для сдачи крови. Для этого мобильный комплекс забора донорской крови ездит по районным центрам. Потребность в донорской крови возникла из-за большого наплыва в местные больницы раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Принудительное донорство активно освещают российские пропагандисты.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Доноры показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно учителя", – рассказали в ЦНС.

Раненые захватчики, по данным Центра, переполнены больницами и госпиталями не только на временно оккупированных территориях на материковой части Украины, но и в Крыму. Так что гражданское население полуострова ограничено в возможности получать медицинские услуги, а процесс "перепрофилирования" гражданских больниц в военные госпитали не сбрасывает обороты.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о коллаборантах и врагах на этот чат-бот", – обратились к украинцам на ТОТ в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, что кафиры разработали механизм конфискации движимого имущества украинцев. С его помощью они стремятся "легализовать" мародерство задним числом.

Вдобавок россияне давно уже "национализируют" жилье украинцев, заселяя туда своих военных и приезжих из РФ. А имущество украинцев разворовывается российскими мародерами.