Оккупанты разработали механизм конфискации движимого имущества украинцев, чтобы 'легализовать' мародерство – ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационные власти ввели механизм конфискации имущества украинцев. Таким образом они собрались "легализовать" мародерство.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Россияне давно уже "национализируют" жилье украинцев, заселяя туда своих военных и приезжих из РФ.

При этом имущество украинцев разворовывается российскими мародерами.

"Теперь местная оккупационная администрация придумала закон, предусматривающий конфискацию движимого имущества украинцев, сбежавших от освободителей, и его дальнейшую реализацию. По факту этим законом оккупанты хотят легализовать мародерство задним числом", – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что сертификат на получение конфискованного имущества украинцев будет "удостоверением мародера". Поэтому там призывали не покупать украденное имущество и не портить свое будущее.

Российские оккупационные войска ужесточают контроль на территориях, захваченных в 2022 году. Новые блокпосты появились в районах Белокуракино, Новопскова и Старобельска Луганской области.

Следует отметить, что во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области мужчин от 60 до 65 лет принудительно отправляют в войско страны-агрессора. Украинцев заставляют подписывать контракты с министерством обороны России.

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