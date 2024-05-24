Оккупанты облагают данью фермеров на Херсонщине: в ЦНС раскрыли подробности

На временно оккупированных территориях Херсона, чтобы продать прошлогодний урожай, фермеры вынуждены платить "дань" местным коллаборантам. Так, фермеры должны отдать им ориентировочно 10-15% своего заработка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Если же аграрии решаются продавать свою продукцию без разрешения "смотрящих", им грозят проблемы с законом, принудительный призыв в российскую армию или даже поджог.

Фермерам также приходится платить такой же процент при покупке удобрений для выращивания нового урожая.

Другая стратегия обогащения на местных фермерах действует еще с самого начала оккупации, а именно: с помощью фирм-прокладок, через которые аграрии должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам ниже рыночных. Далее зерно передается структурам, связанным с оккупационной администрацией, а те перепродают его по рыночным ценам и забирают разницу.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники в захваченной и разрушенной Авдеевке начали вывозить остатки местного коксохимического завода. Во время захвата города оккупанты полностью уничтожили одно из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. По Авдеевскому коксохиму войска страны-агрессора выпустили многочисленные авиабомбы, ракеты и снаряды.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне продолжают грабить оккупированные регионы Украины, стремясь максимально ослабить наше государство. В частности, в огромных масштабах они продолжают вывозить с ВОТ зерно.

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