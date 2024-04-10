Россия продолжает вывозить украинское зерно с захваченных территорий: в ЦНС раскрыли подробности

Российские оккупанты продолжают разграблять оккупированные регионы Украины, стремясь максимально ослабить наше государство. В частности, в огромных масштабах они продолжают вывозить с ВОТ зерно.

Для похищения украинского зерна среди прочего захватчики используют морской порт во временно оккупированном Мариуполе: с начала года оттуда вышли суда с десятками тысяч тонн украденного зерна. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают грабить украинские земли. Это часть захватнической политики Кремля, чтобы максимально обескровить Украину. В течение полномасштабного вторжения россияне систематически вывозят зерно с оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В Центре также рассказали, что недавно в порту во временно оккупированном Мариуполе захватчики отгрузили очередные 7600 тонн пшеницы. Украденное зерно они отправили в один из российских морских портов.

В целом из Мариуполя с начала 2024 года по морю оккупанты вывезли не менее 50,7 тысячи тонн украинского зерна.

"Такие действия оккупантов являются нарушением международного права. Кража зерновых с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборантов, сотрудничающих с захватчиками", – добавили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что оккупанты на захваченных территориях агитируют сирот из интернатов служить в пользу России. Они устраивают пропагандистские встречи в школах-интернатах.

Оккупанты агитируют детей поступать в профильные образовательные учреждения МВД или даже без специального образования идти служить в оккупационных администрациях "полицаями" сразу после окончания школы.