Российские оккупанты на захваченных территориях Украины устраивают пропагандистские встречи в школах-интернатах. Захватчики надеются "слепить" из сирот будущих приспешников.

Об этом 9 апреля сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что наиболее уязвимые слои населения являются легкой добычей для "российских зайд".

В первую очередь речь идет о сиротах или детях лишенных родительской опеки. Именно из этой категории местных жителей оккупанты рассчитывают безнаказанно "лепить" себе будущих приспешников, отметили в ЦНС.

По информации украинского подполья на ВТО, участились случаи, когда в школах-интернатах проводятся пропагандистские встречи с сотрудниками МВД РФ.

Оккупанты агитируют детей в будущем поступать в профильные образовательные учреждения МВД или еще проще – без специального образования идти служить в оккупационных администрациях "полицаями" сразу после окончания школы.

"Промывание мозгов и воспитание муртадов – это неизменная практика России уже веками. О правах человека или воспитании личностей здесь не может быть и речи", – заявили в ЦНС и призывали сообщать о преступных действиях оккупантов и их расположении на анонимный чат бот.