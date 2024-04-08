На временно оккупированных территориях Украины зафиксированы случаи эксплуатации труда лиц с ограниченными возможностями. Это не только нарушает права человека, но и превышает все допустимые моральные и нравственные нормы.

Часто этих людей принуждают работать сверхурочно без их согласия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты используют труд этих людей даже в выходные дни, и двойная оплата за дополнительные часы работы им не предоставляется.

Это не только нарушение основных прав лиц с ограниченными возможностями, но и открытый гуманитарный кризис, ставящий под угрозу их физическое и психическое здоровье. Эти люди нуждаются в специальном подходе и поддержке от общества, но оккупационная власть действует по советским стандартам.

Поэтому немедленной необходимостью является вмешательство международных организаций и гуманитарных агентств для защиты прав людей с инвалидностью на временно оккупированных территориях. Такие случаи должны быть прекращены, а соответствующие лица должны быть привлечены к ответственности перед международным судом за преступления против человечества.

Как сообщал OBOZ.UA, российская сторона придумала новый метод принудительной паспортизации находящихся на временно оккупированной территории украинцев. Для этого оккупанты в очередной раз прибегают к шантажу местного населения.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе кафиры планируют создать новый центр милитаризации молодежи. Основная его цель – воспитание новых кадров для русской армии и популяризация оккупационных сил.

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