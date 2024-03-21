Оккупанты хотят создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

Во временно оккупированном Севастополе оккупанты планируют создать новый центр, направленный на милитаризацию молодежи. Основная его цель – воспитание новых кадров для русской армии и популяризация оккупационных сил.

Об этом сообщили в ЦНС. Руководство центром милитаризации планируют поручить так называемому Черноморскому флоту РФ, остатки которого доживают последние дни.

Именно из-за нехватки кадров россияне и планируют создать молодежный центр агитации. Официально он будет называться военно-патриотическим центром воспитания молодежи "Авангард".

Центр национального сопротивления отмечает, что такие действия нарушают международное право, запрещающее мобилизацию населения на оккупированных территориях для службы в армии оккупантов. Поэтому все, кто причастен к созданию этого центра, будут идентифицированы и будут нести ответственность.

Ранее сообщалось, что захватчики планируют включить модуль по технологиям БПЛА в программу обучения на временно оккупированных территориях. Этот модуль предполагает ознакомление с технологиями, особенностями конструкции и сбора БПЛА для военных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях российская сторона осуществляет набор украинцев для участия в войне против своей Родины. В частности, на востоке Украины и в Крыму россияне агитируют мужчин вступать в состав вооруженных сил Российской Федерации и заключать контракты.

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