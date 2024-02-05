Оккупанты на захваченных территориях Украины хотят учить детей собирать дроны – ЦНС

На оккупированных территориях Украины захватчики планируют включить модуль по технологиям БПЛА в программу обучения на временно оккупированных территориях. Этот модуль предполагает ознакомление с технологиями, особенностями конструкции и сбора БПЛА для военных целей.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Кроме того, школьников будут побуждать к дальнейшему обучению по техническим специальностям и работе на военных заводах.

Кремль рассматривает умение управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) как один из ключевых навыков подготовки к военной службе. Российская администрация стремится привлечь максимальное количество молодых людей в свои военные структуры и к работе на объектах военно-промышленного комплекса.

Таким образом, оккупанты в очередной раз нарушают международное право и используют гражданское население в соответствии с военными целями.

Ранее сообщалось, что российские блоггеры, поддерживающие войну против Украины, начали выражать разочарование по поводу длительных тактических ошибок ВС РФ. В частности, они разочарованы наступательными операциями окупантов на западе Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, Кремль готовит россиян к продолжительной войне против Украины. Об этом свидетельствуют постоянные заявления со стороны российских чиновников, которые говорят о незаинтересованности ни в одном урегулировании боевых действий, кроме полного разрушения и искоренения украинского государства.

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