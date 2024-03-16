Оккупанты на захваченных территориях агитируют украинцев заключать контракт с ВС РФ – ЦНС

На временно оккупированных территориях российская сторона осуществляет набор украинцев для участия в войне против своей Родины. В частности, на востоке Украины и в Крыму россияне агитируют мужчин вступать в состав вооруженных сил Российской Федерации и заключать контракты.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. В случае с Крымом местных срочников заманивают вступать в ряды оккупантов на контрактную службу.

Следует отметить, что денежные выплаты для украинцев за службу по контракту значительно ниже, чем в других регионах РФ. Так, в Москве эта сумма составляет 805 тысяч рублей, в Ленинградской области или Краснодарском крае от 500 до 600 тысяч рублей, тогда как для украинцев это меньше 200 тысяч рублей.

Таким образом, враг не только нарушает международное право, но пытается привлечь дешевую рабочую силу для войны, создавая гуманитарный кризис на захваченных территориях.

Центр национального сопротивления призывает украинцев игнорировать предложения оккупантов и, в случае заключения контракта, сдаваться в плен при первой возможности, чтобы сохранить свою жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия привлекает молодежь из Беларуси поступать в свои военные высшие учебные заведения. С этой целью представители российских вооруженных сил организуют так называемые дни открытых дверей в райцентрах Беларуси.

Ранее сообщалось, что российские войска на временно захваченных территориях Украины в очередной раз устраивают террор украинскому народу. Захватчики угрожают украинцам за отказ голосовать на "выборах" президента государства-агрессора, где победу явно одержит военный преступник Владимир Путин.

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