Россияне угрожают украинцам в оккупации за отказ голосовать на 'выборах президента' – ЦНС

Оккупационные российские войска на временно захваченных территориях Украины в очередной раз устраивают террор украинскому народу. Захватчики угрожают украинцам за отказ голосовать на "выборах" президента государства-агрессора, где победу явно одержит военный преступник Владимир Путин.

Об этом рассказали в пятницу, 9 февраля, в Центре национального сопротивления. В оккупированных городах с 17 февраля так называемые члены "избирательных участков" начнут обход людей и будут запугивать их "санкциями" за отказ участвовать в фейковом голосовании.

Как отметили в ЦНС, в настоящее время членов "участковых избирательных комиссий" инструктируют россияне. Обход населения во всех оккупированных городах продлится с 17 февраля по 7 марта. Во время рейдов работников будут сопровождать бойцы "Росгвардии" якобы в целях безопасности.

В то же время, россияне засекретили адреса избирательных участков, чтобы скрыть отсутствие явки и количество этих участков.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к организации "выборов" будет нести ответственность как их "коллеги" с правого берега Херсонщины и Харьковщины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в России объявили всех кандидатов в президенты страны, которые примут участие в выборах весной 2024 года. Кроме нынешнего кремлевского диктатора Путина, в бюллетенях будет еще три фамилии: глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вицеспикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов.

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