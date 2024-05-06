Российские оккупанты вывозят на лом Авдеевский коксохим, который они разрушили – ЦНС

Российские военные преступники в захваченной и полуразрушенной Авдеевке начали вывозить остатки местного коксохимического завода. Во время захвата города оккупанты полностью уничтожили одно из крупнейших коксохимических предприятий в Европе.

По Авдеевскому коксохиму войска страны-агрессора выпустили многочисленное количество авиабомб, ракет и других снарядов. Теперь же россияне делают то, что умеют лучше всего – грабят завод. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации, полученной от партизан, лом из остатков уничтоженного ими коксохимического завода вывозят в порт Мариуполя. Доход от такой реализации получат фиктивные фирмы военного преступника, которого Кремль назначит главарем террористической группировки "ДНР", Дениса Пушилина.

"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет. Это и есть "русский мир": руины, смерть, бедность и "духовность", – отметили в ЦНС.

Там также подчеркнули, что коллаборанты, которые грабят остатки уничтоженного региона в любой момент получат счет от Движения Сопротивления.

АКХС – это предприятие на Донетчине с 60-летней историей, которое было самым крупным и современным в своей отрасли. Оно произвело сотни миллионов тонн кокса валового, переработало тысячи миллионов тонн каменноугольной смолы, выпустило множество тонн фталевого ангидрида, бензола и сульфата аммония. Там трудилось около 4000 работников.

На долю АКХЗ приходилось около 20% всего валового выпуска доменного кокса в Украине.

С 2014 года, из-за российских обстрелов завод был вынужден останавливать работу 15 раз. Не смотря на разрушения, он продолжал работать и вводил в действие новые установки, что повышало эффективность его работы. С полномасштабным вторжением РФ завод еще сильнее пострадал и в мае 2022-го группа "Метинвест" осуществила процесс консервации АКХЗ.

В конце 2023-го стало известно, что из-за разрушений, нанесенных российскими оккупационными войсками, Авдеевский коксохим будет невозможно восстановить после окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают разграблять оккупированные регионы Украины, стремясь максимально ослабить наше государство. В частности, в огромных масштабах они продолжают вывозить с ВОТ зерно.

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