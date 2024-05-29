Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют мужчин старше 60 лет подписывать контракты с минобороны России – ЦНС

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет принудительно отправляют в войско страны-агрессора. Украинцев заставляют подписывать контракты с министерством обороны России.

При этом захватчики обещают службу якобы в тыловых подразделениях. Об этом 29 мая сообщил на своем сайте Центр национального сопротивления.

В ведомстве назвали ситуацию еще одним доказательством, что пополнение личного состава ВС РФ неудовлетворительное для агрессора.

"Поэтому и прибегают коллаборанты к таким "крайним" мерам. А еще массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные Кремлем задачи", – написала пресс-служба.

К примеру, на ВОТ Луганщины только за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. А случаи ухода из воинской части умножились на 20.

"Оккупанты оказывают безумное давление на родных сбежавших из армии врага. Поэтому мы еще раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ. А оккупантам и коллаборантам напомним – международное право запрещает мобилизовать жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск. За это придется нести ответственность", – предупредил ЦНС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на ВОТ Херсонщины, чтобы продать прошлогодний урожай, фермеры вынуждены платить "дань" коллаборантам – ориентировочно 10-15% своего заработка.

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