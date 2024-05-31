Оккупанты ужесточают пропускной режим на захваченных территориях: мужчин отправляют в 'военкоматы', – Лысогор

Российские оккупационные войска ужесточают контроль на территориях, захваченных в 2022 году. Новые блокпосты появились в районах Белокуракино, Новопскова и Старобельска Луганской области.

Мужчин тщательно проверяют и направляют в "военкоматы". Об этом сообщил глава областной военной администрации Артем Лысогор.

"Захватчики ужесточают пропускной режим на захваченных в 2022 году территориях. Дополнительные блокпосты установлены на Белокуракинщине, Новопсковщине, Старобельщине. Тщательно проверяют мужчин и отправляют их в военкоматы", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные власти Рубежного и Северодонецка не принимают никаких мер по борьбе со вспыхнувшими вокруг этих городов лесными пожарами. Местность окутана дымом, а пожары распространяются на леса близ соседней Кудряшовки.

Следует отметить, что во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области мужчин от 60 до 65 лет принудительно отправляют в войска страны-агрессора. Украинцев заставляют подписывать контракты с министерством обороны России.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на ВОТ Херсонщины, чтобы продать прошлогодний урожай, фермеры вынуждены платить "дань" коллаборантам – ориентировочно 10-15% своего заработка.

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