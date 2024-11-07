Оккупанты на Купянщине активно применяют тактическую авиацию, равняя все с землей, – Федоренко

Российские оккупационные войска на Купянщине активно применяют авиацию. Сейчас враг действует уже привычным для него сценарием, он фактически ровняет с землей левобережную Купянщину.

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Об этом заявил командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона. Повлиять на ситуацию могло бы разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России.

По его словам, это уменьшило бы интенсивность применения врагом авиации, поскольку россияне вынуждены были бы в таком случае постоянно маневрировать и прятать свои самолеты.

"Враг действует по тому сценарию, как это было в Волчанске. То есть буквально ровняет под фундаменты левобережную Купянщину и постоянно наносит удары по объектам критической инфраструктуры правобережья и жилым домам", – отметил Федоренко.

Учитывая изменение политической ситуации, в частности, результаты выборов в США, в ближайшее время станет ясно, сможет ли Украина рассчитывать на разрешение на удары вглубь РФ и получение дополнительных ресурсов в виде вооружения и финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска находятся на подступах к Купянску на Харьковщине: они в 3 км от города. Давление со стороны оккупационных войск на направлении очень серьезное, им удается достигать локальных успехов. В городе идет эвакуация гражданского населения.

Напомним, ранее командир БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко оценил, могут ли оккупанты форсировать Оскол. Он считает, что в ближайшее время на такие попытки захватчики не решатся. Причин несколько: стремительное течение, активное применение силами обороны дронов разных типов и тот факт, что войска РФ при наведении понтонных переправ будут находиться под постоянным огнем украинских воинов.

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