Оккупанты на Рождество обстреляли гуманитарную миссию ООН на Запорожье

На Рождество, 7 января, российские оккупационные войска, несмотря на объявленное президентом РФ "перемирие", продолжили наносить удары по территории Украины. На Запорожье под вражеский обстрел попала гуманитарная миссия ООН.

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Делегация везла помощь в прифронтовый город Орехов, который страдает от атак россиян. Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В составе миссии была координатор системы ООН в Украине.

"Было договорено, чтобы не было обстрелов, но, к сожалению, сторона-агрессор, которая обещала не стрелять, с утра обстреливала даже гуманитарную миссию ООН", – сказал Старух.

Вражеские обстрелы населенных пунктов Запорожской области продолжаются, армия РФ пренебрегает всеми законами ведения войны.

"Россия позиционирует себя как православный "Талибан", что они там верующие...Ничего такого нет, сегодня праздники самые большие православные и они продолжают свои обстрелы, пренебрегают всеми правилами и нормами человеческого сосуществования", – добавил глава ОВА.

Напомним: вечером 7 января российские оккупанты начали массированно атаковать Запорожье с воздуха. Жители города слышали звуки разрывов кассетных бомб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ 6 января нанесли артиллерийский удар по Бахмуту Донецкой области. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.

– Во время "перемирия" россияне также ударили по жилым кварталам Бахмута, пожарной части в Херсоне, Курахово и Краматорску, в результате обстрелов погибли по меньшей мере три человека, еще более десяти ранены.

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