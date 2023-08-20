Оккупанты на юге используют гражданские лодки для диверсий: Гуменюк рассказала о результатах ударов по врагу

Оккупационные войска России на юге используют для передвижения, подвоза боекомплекта и диверсий гражданские лодки. Однако маскировка под простаков не спасает захватчиков от украинских ударов.

Видео дня

За последние сутки наши защитники уничтожили еще три российские лодки. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты переоборудовали гражданские лодки для осуществления своих диверсий, ведь по суше по устью Днепра они добраться до ВСУ не могут.

Так, российские солдаты на воде маневрируют, пытаясь заменить личный состав на постах, подвезти боеприпасы. Однако украинские воины каждый раз их отслеживают и уничтожают, находя также пункты их базирования.

"За минувшие сутки уничтожили еще три лодки. А относительно уверенности россиян, то думаю, им уже дошло, что пора ушиваться", – добавила Гуменюк.

Накануне, 19 августа, в ОК "Юг" известили, что за сутки защитники уничтожили 10 лодок диверсионно-разведывательных групп врага на юге, а также крупнокалиберную пушку и пять единиц автобронетанковой техники. Кроме того, было ликвидировано 40 оккупантов.

Гуменюк подчеркнула, что почти все пораженные лодки были гражданскими, переоборудованными под нужды российских ДРГ. Захватчики использовали их, в том числе и для разведки направления действий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле украинские воины эффектно ликвидировали российскую ДРГ на моторной лодке. По захватчикам, пытавшимся незаметно подобраться к позициям защитников, был нанесен тройной удар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!