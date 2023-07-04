Оккупанты на юге Украины минируют засеянные поля и усиливают пропаганду – ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожья российские оккупанты минируют уже засеянные поля, а также грунтовые дороги. В частности, минные заградители оккупационной армии неоднократно замечали в Мелитопольском районе.

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Также захватчики более активно распространяют антиукраинскую дезинформацию о том, насколько "хуже" живется на подконтрольных правительству территориях, чем в оккупированных районах Запорожской области. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Так, российские оккупанты продолжают подвергать опасности гражданское население, минируя с помощью специальной военной техники засеянные поля и грунтовые дороги. В частности это происходит в Мелитопольском районе Запорожской области.

"По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, минующий землю со скоростью 208 единиц в минуту, не раз уже был зафиксирован в полях под Мелитополем. Данные действия со стороны оккупационных войск в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", – отметили в ЦНС.

В Центре призвали жителей оккупированных территорий быть крайне осмотрительными, в частности, передвигаясь по грунтовым дорогам. Также людей просят сообщать о размещении и передвижении вражеских войск через специальный бот в Telegram.

Кроме того, оккупанты существенно усилили пропаганду на временно оккупированных территориях Запорожья. Через соцсети и паблики активно вбрасываются нарративы о том, что в отличие от российского руководства украинские власти якобы не способны обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ей территориях.

"Для подкрепления данных тезисов, оккупационные администрации распространяют дезинформацию о "незаконном повышении цен на коммунальные услуги в Запорожье", "распространении эпидемии кишечных заболеваний из-за халатности коммунальных служб в районных центрах", "пренебрежении руководством Никополя безопасностью граждан и заброшенными укрытиями", а также о том, что "власть Новомосковска ворует бюджетные средства на закупке консервов", – перечислили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления предостерегли, что оккупанты готовят новую волну принудительной мобилизации на юге Украины. К этому, в частности, готовится оккупационная "администрация" Запорожской области.

Чтобы мобилизовать местное население в свои ряды, оккупанты уже создали 44 "военно-учетных стола", через которые всех граждан призывного возраста и военнослужащих запаса собираются поставить на учет по месту жительства.

В то же время, местный гауляйтер Евгений Балицкий пытается ввести население оккупированных территорий в заблуждение, распространяя манипулятивные данные относительно "результативной работы оккупационной администрации над официальным оформлением и развитием народного ополчения Запорожья".