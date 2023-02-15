Оккупанты на захваченной части Донецкой области начали блокировать Google и Zoom: цензурирование набирает обороты

Российские войска продолжают лишать жителей временно оккупированных территорий всех благ цивилизации. В Донецкой области захватчики решили заблокировать доступ к популярным интернет-сервисам.

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Речь идет об ограничении доступа к поисковой системе Google и программе для организации видеоконференций Zoom. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, полную блокировку сервисов и поисковой системы Google российская ФСБ начал осуществлять по всей оккупированной части Донецкой области.

В то же время Андрющенко подчеркнул, что доступ к этим сервисам можно получить только при использовании VPN. Советник мариупольского городского головы подчеркнул, что цензура на временно оккупированных территориях продолжает набирать обороты.

"Железный занавес и противодействие истине – старик Оруэл даже представить не мог, что кто-то его романы воплотит в жизнь", – отметил он.

Напомним, на временно оккупированной части Луганской области российские захватчики 11 февраля окончательно отключили работу мобильного интернета. Более того, военные преступники проверяют смартфоны у местных жителей, в том числе у детей, и ищут любой контент, связанный с Украиной.

Ранее сообщалось, что главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин объявил о блокировке поисковой системы Google еще летом 2022 года. Бредовое решение было принято под впечатлением аналогичного запрета в "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории временно оккупированной Херсонской области отключили видеохостинг YouTube и социальную сеть Instagram. В стране-агрессоре России их считают "экстремистскими".

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