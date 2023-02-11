Оккупанты полностью отключили мобильный интернет на Луганщине

На временно оккупированной части Луганской области российские захватчики 11 февраля окончательно отключили работу мобильного интернета. Более того, военные преступники проверяют смартфоны у местных жителей, в том числе у детей, и ищут любой контент, связанный с Украиной.

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Как сообщается на Telegram-канале Луганской военной администрации, оператор "МКС", который действовал на ВОТ, частично ограничивал доступ к интернету еще с прошлой недели, но теперь он вообще не работает. Оккупанты сделали это, чтобы граждане не имели доступа к информации и связи с украинцами, находящимися в подконтрольных правительству населенных пунктах.

При этом абонплату компания менять не стала. "Осталось еще выдать популяции кнопочные телефоны и возвратиться лет на 20 назад", – возмутились в Луганской ОВА.

Также известно, что россияне массово обыскивают школьников, проверяя их смартфоны.

"Ищут любой контент, который бы связывал их с Украиной. Дети вынуждены быть униженными и терпеть эти регулярные издевательские процедуры", – написали в пресс-службе.

В то же время мародеры не бросили свое любимое занятие. Россияне разворовывают то, что оставалось уцелевшим почти целый год. К примеру, в Кременной захватчики забирают даже дрова, не говоря уже о мебели или бытовой технике. Аналогичная ситуация наблюдается и в Нововодяном, что на Сватовщине.

В прифронтовых захваченных населенных пунктах наблюдается нехватка продуктов в магазинах, работа которых ограничена, и лекарств в аптеках и больницах.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что де-факто ВС РФ уже начали масштабное наступление на Луганщине. Он заверял, что украинские защитники отражали все атаки.

– В Институте изучения войны также говорили о том, что российские войска начали наступление в Луганской области. Темпы операций врага на этом участке фронта увеличились, но не достигли пика.

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