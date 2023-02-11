Оккупанты полностью отключили мобильный интернет на Луганщине
На временно оккупированной части Луганской области российские захватчики 11 февраля окончательно отключили работу мобильного интернета. Более того, военные преступники проверяют смартфоны у местных жителей, в том числе у детей, и ищут любой контент, связанный с Украиной.
Как сообщается на Telegram-канале Луганской военной администрации, оператор "МКС", который действовал на ВОТ, частично ограничивал доступ к интернету еще с прошлой недели, но теперь он вообще не работает. Оккупанты сделали это, чтобы граждане не имели доступа к информации и связи с украинцами, находящимися в подконтрольных правительству населенных пунктах.
При этом абонплату компания менять не стала. "Осталось еще выдать популяции кнопочные телефоны и возвратиться лет на 20 назад", – возмутились в Луганской ОВА.
Также известно, что россияне массово обыскивают школьников, проверяя их смартфоны.
"Ищут любой контент, который бы связывал их с Украиной. Дети вынуждены быть униженными и терпеть эти регулярные издевательские процедуры", – написали в пресс-службе.
В то же время мародеры не бросили свое любимое занятие. Россияне разворовывают то, что оставалось уцелевшим почти целый год. К примеру, в Кременной захватчики забирают даже дрова, не говоря уже о мебели или бытовой технике. Аналогичная ситуация наблюдается и в Нововодяном, что на Сватовщине.
В прифронтовых захваченных населенных пунктах наблюдается нехватка продуктов в магазинах, работа которых ограничена, и лекарств в аптеках и больницах.
Как писал OBOZREVATEL:
– 9 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что де-факто ВС РФ уже начали масштабное наступление на Луганщине. Он заверял, что украинские защитники отражали все атаки.
– В Институте изучения войны также говорили о том, что российские войска начали наступление в Луганской области. Темпы операций врага на этом участке фронта увеличились, но не достигли пика.
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