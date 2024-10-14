Оккупанты на захваченной части Херсонщины собираются открыть в школах 'военные классы'

На временно оккупированной части Херсонской области россияне продолжают внедрять свои агрессивные методы, направленные на милитаризацию местного населения. Последней их инициативой стало открытие в школах военных классов.

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Там детей планируют учить "востребованным" военным профессиям. Об этом сообщает движение "Желтая Лента".

Отмечается, что оккупанты на последней стадии подготовки к открытию в школах оккупированной Херсонщины специализированных военных классов.

Среди запланированных предметов – российская военная история и даже управление беспилотниками. Это в дополнение к уже имеющимся пропагандистским программам типа "Юнармии" и другим структурам, которые направлены на то, чтобы превратить украинских детей в будущих русских солдат.

"Российские чиновники заявляют, что "военная специальность наиболее востребована", поэтому в профильных школьных классах детей собираются углубленно обучать российской военной истории и управлению БПЛА. Мало им "юнармии", "движения первых", "разговоров о важном" и еще десятков уже существующих способов милитаризировать украинских детей. Придумают все новые и новые преступные практики", – сообщили активисты.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины страна-агрессор усилила пропаганду среди детей. Путинский режим апробирует методы, которые, по его мнению, спустя десятилетие смогут превратить украинских детей в россиян. Более того, Кремль, таким образом, пытается решить демографические проблемы РФ и подготовить мобилизационный резерв для новых агрессивных войн.

Херсонская область стала последней из временно оккупированных РФ территорий Украины, где россияне решили активно влиять на сознание детей и подростков, создав подразделение милитарной организации "Юнармия". В нее приглашают местных жителей от 8 до 18 лет, из которых хотят вырастить замену оккупантам.

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